Студент колледжа умер в общежитии в Шымкенте

Студент скончался в общежитии в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Об обнаружении в общежитии одного из колледжей трупа студента 1-го курса в полицию ночью 22 сентября сообщила бригада скорой помощи.

Как рассказали очевидцы, один из студентов ударил парня в грудь, а другой – в плечо. В результате ему внезапно стало плохо.

Студенты вызвали скорую, однако парень скончался до ее приезда.

Сотрудники Аль-Фарабийского районного управления полиции проводят расследование по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.