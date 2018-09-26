Студент-первокурсник скончался от неизвестного вещества в общежитии КазНУ
В Алматы в общежитии Казахского национального университета скончался 19-летний студент-первокурсник, сообщает Ktk.kz.
По информации телеканала, парня без сознания обнаружили в комнате на кровати. Вскрытие показало наличие в его крови неизвестного вещества.
Однокурсник Нурдоса уже дал в полиции показания и подтвердил, что в день трагедии они вместе принимали запрещенное вещество.
В учебном заведении отметили, что такое у них происходит впервые.
"Они оба студенты первого курса механико-математического факультета. Один из них несовершеннолетний. Как только будут какие-то детали известны, мы сообщим. В настоящее время предпринимаются все меры, оказывается помощь правоохранительным органам", - сказал руководитель пресс-службы Казахского национального университета имени Аль-Фараби Даурен Дюсебаев.
Полиция начала расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сегодня родственники планируют отправить тело студента на родину в Экибастуз. Похороны пройдут послезавтра. В университете пообещали оказать материальную и моральную поддержку семье.