Свежий выпуск Студент покалечил преподавателя Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Студент высшей технической школы Кокшетау В. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда преподавателю из хулиганских побуж­дений. Несовершеннолетний юноша ударил педагога в лицо – такая неадекватная реакция последовала после того, как тот сделал парню замечание в присутствии товарищей по учебе. Мужчина упал и ударился головой об пол. В настоящее время он частично парализован.

Приговором суда драчливому студенту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбытием наказания в воспитательной колонии общего режима. Иск прокурора Кокшетау о возмещении расходов, понесенных государством на лечение пострадавшего, удовлетворен. А иск преподавателя к студенту о компенсации морального вреда удовлетворен частично (взыскан 1 млн. тенге).



