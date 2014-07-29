В мире
Студент выставил на продажу письмо Обамы для оплаты учебы
Асель Есетова

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на New York Post.

Еще в 2011 году Грейнджер написал письмо Обаме, в котором рассказал о своей жизни. По словам юноши, в 13 лет он остался сиротой после смерти приемной матери. В течение четырех лет Грейнджер сменил несколько приемных семей и, устав жить среди алкоголиков, наркоманов, бездомных и постоянного насилия, решил начать собственную жизнь, чтобы не стать таким же, как окружавшие его люди.

"В день, когда мне исполнилось 17 лет, я вышел из дома с сумкой, где было несколько книг, одежда и Библия моей матери, и отправился в путешествие, которое навсегда изменило мою жизнь", — написал Грейнджер Обаме.

Юноше посчастливилось попасть в хорошую семью в Южной Каролине, благодаря чему он окончил колледж. Однако когда Грейнджера приняли в университет, встал вопрос об оплате учебы, на которую не хватало 10 тысяч долларов.

В своем письме студент попросил президента помочь осуществить его мечту. Президент в ответ поблагодарил Грейнджера за обращение. "Лучший совет, который я могу дать тебе, — это закончить образование. Я горжусь тобой!" — написал Обама.

Теперь, три года спустя, чтобы покрыть все расходы на обучение, Грейнджер решил продать письмо за 9,5 тысяч долларов.

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