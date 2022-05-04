Студента нашли повесившимся на территории колледжа в Петропавловске

Утром 4 мая стало известно о том, что на территории Петропавловского строительно-экономического колледжа нашли повесившимся молодого человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области факт подтвердили, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Студент в сентябре прошлого года потерял отца, и это могло стать причиной депрессии.