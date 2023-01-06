Студентам медвузов в Казахстане будут ежегодно повышать стипендию до 20%

Здравоохранение , Образование
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Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане до 2025 года ежегодно будут повышать стипендию до 20% студентам медицинских вузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК. 

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В 2022 году за счет республиканского бюджета было выделено 4 700 образовательных грантов, из них 1 500 грантов для  резидентуры, сообщает департамент науки и человеческих ресурсов (ДНЧР) Министерства здравоохранения. 

"В 2023 году в целях реализации поручения главы государства планируется увеличить количество грантов резидентуры за счет республиканского бюджета до 2 500. Для обеспечения наших университетов собственными клиническими базами начато строительство 6 вузовских больниц. Это позволит обеспечить практико-ориентированную подготовку врачей, расширит возможности университетов и через интеграцию науки, передовых технологий и образовательного процесса", – поделились новостями в ведомстве. 

Также по поручению президента и партии Amanat была значительно увеличена стипендия. Например, для бакалавриата она увеличена почти в 2 раза, у интернов – на 25%, у резидентов, магистрантов, докторантов – на 15% в 2021 году.

"До 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендии на 15 и 20%. Это послужит импульсом для хорошей учебы и дополнительно привлечет сильных абитуриентов в наши вузы", – уверен директор ДНЧР Даулет Алдынгуров.

По его словам, Минздрав с 2021 года внедрил распределение грантов в резидентуре на основе заявок регионов, что позволяет качественно проводить кадровую политику системы здравоохранения.

8 февраля 2022 года утверждена отраслевая рамка квалификации. И с этого учебного года внедрена 5-летняя программа подготовки специалистов санитарно-эпидемиологической службы.

Разработан 21 профстандарт, в 2023 году планируется разработать и актуализировать еще 36.

"Министерство уделяет особое внимание повышению квалификации медицинских работников. Так, в рамках бюджетной программы ДНЧР в прошлом организовал обучение 4 200 врачей (из них 138 – за рубежом), и 2 650 медицинских сестер", – заключили в ведомстве. 

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