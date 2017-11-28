Студентка из Кокшетау стала лучшей моделью на конкурсе WorldTopModel

Казахстанка Жанна Хайрулина признана лучшей моделью на конкурсе WorldTopModel в Германии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный аккаунт в Instagram конкурса "Мисс Казахстан".
"Мисс Кокшетау – 2015" Жанна Хайрулина признана лучшей моделью на конкурсе WorldTopModel, который прошел 25 ноября в Германии, в городе Дюссельдорф. Теперь она представит Германию на международном конкурсе моделей WorldTopModel, который состоится в венгерской столице Будапеште в декабре этого года", – говорится в сообщении.
Сейчас Жанна Хайрулина учится в магистратуре в немецком университете University of Duisburg-Essen на факультете журналистики.
"Мисс Кокшетау – 2015" Жанна Хайрулина признана лучшей моделью на конкурсе WorldTopModel, который прошел 25 ноября в Германии, в городе Дюссельдорф. Теперь она представит Германию на международном конкурсе моделей WorldTopModel, который состоится в венгерской столице Будапеште в декабре этого года", – говорится в сообщении.
Сейчас Жанна Хайрулина учится в магистратуре в немецком университете University of Duisburg-Essen на факультете журналистики.