Студентов не будут освобождать от сессии из-за проблем с интернетом – МОН

Общество
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Екатерина Елисеева
В Казахстане зимняя сессия пройдет согласно академическому календарю. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов на онлайн-брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Вице-министр отметил, что зимняя сессия началась 26 ноября, но конкретные сроки завершения зависят от академического календаря каждого вуза.

"Мы видели по весеннему семестру прошлого учебного года, когда студенты говорили, что у них нет Интернета, поднимался вопрос этими же студентами о возможности не сдачи экзаменов или отмены сессий. Мы считаем, что такой подход неприемлем", – сказал Мирас Дауленов.

По его словам, летом этого года для студентов была проведена разъяснительная работа по этому поводу, и в случае необходимости всем было предложено приехать в общежития.

"Считаем, что сессия должна быть проведена в дистанционном формате. Те студенты, которые говорят, что следует отменить сессии из-за отсутствия доступа к Интернету, то, считаем, что это запоздалое требование, поскольку у них была возможность приехать в общежитие", – дополнил спикер.

Дауленов рассказал, что в одном из медвузов страны студенты попросили освободить их от сдачи экзаменов с использованием прокторинга.

"Если студенты медвузов просят об этом, тогда возникает вопрос: "каких врачей мы получим?" Студенты переживают, боятся, что они не смогут сдать экзамен, что будет проявлена какая-то академическая нечестность. Мы считаем, что это неправильно, особенно для студентов медвузов. Этой зимой сессия пройдет в штатном режиме с соблюдением соответствующих мер. При этом студенты, кто учатся дистанционно, будут сдавать эту сессию в дистанционном формате", – объяснил вице-министр.

Также он подчеркнул, что в основном у всех студентов сессия завершится до конца текущего года.

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