Оперативники управления по противодействию наркопреступности​ ДП Абайской области​ по подозрению в незаконном сбыте психотропных веществ задержали​ троих​ студентов местных колледжей​ в возрасте 18 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанные​ наркокурьеры получали заказы через Telegram-каналы и интернет сайты по продаже​ психотропных веществ.​ Их работа заключалась в осуществлении​ "закладок" на территории города​ Семей.​

При проведении обысковых мероприятий у "продавцов" обнаружены и изъяты​ расфасованные полиэтиленовые свертки​ в количестве 34 штук. Изъятое вещество является​ синтетическим наркотиком,​ а именно "Альфа-PVP", общий вес которого составил более 13 грамм, что является особо крупным весом, отметили в полиции.

В настоящее время по факту сбыта проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия, направленные на детальное установление обстоятельств, проверку поступившей информации и показаний задержанных в целях пресечения каналов поставки наркотических средств на территорию​ Абайской области.

Все фигуранты​ водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Семей. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.​

"Обращаемся к родителям, ввиду того, что школьники и студенческая молодежь находятся на летних каникулах, необходимо быть внимательными к тому, как дети проводят свободное время и с кем общаются. Призываем граждан быть бдительными.​ Не принимать предложения о работе администратором сайта, курьера без проверки характера работы. Помните, что "наниматели" зачастую привлекают будущих работников высоким заработком и возможностью в любой момент выйти из выгодного бизнеса. Однако именно закладчики​ и наркокурьеры задерживаются полицией​ и приговариваются судом к длительным годам лишения свободы", – подчеркнули в полиции.