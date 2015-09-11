Студенты и вопросы мироздания

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
«Кулоновский плазменный кристалл» стал одним из научных космических экспериментов университета. Полученные в космосе результаты, говорит руководитель работ, профессор университета Тлеккабул Рамазанов, предоставят им уникальную возможность изучить фундаментальные вопросы образования структур в униполярной плазме в условиях микрогравитации. Таким образом, этот уникальный эксперимент позволит проникнуть в тайны зарождения нашей Вселенной. Этот важный научный проект стал возможен благодаря тому, что ученые КазНУ им. Аль-Фараби последние 15 лет активно участвуют в развитии космической отрасли страны, а именно в подготовке кадров и разработке техники и технологий. Не случайно университет на государственном уровне определен базовым вузом по подготовке кадров для космической отрасли Казахстана по фундаментальным наукам.
Студенты и молодые ученые вуза уже привлечены в следующую программу космических экспериментов, которые разрабатываются в преддверии будущих полетов казахстанских космонавтов. Например, они работают над проектом по созданию антифрикционного материала на основе углеродных наноструктур, проводят исследования по программе «Плазменный кристалл-4», а также по наноуглеродным материалам и чувствительным графеновым датчикам.
Другим важным направлением развития космической тематики в университете являются малые космические летательные аппараты. Исследования проводятся в рамках подготовки специалис­тов и реализации масштабных проектов «Космическая техника и технология». Так, уже началась разработка университетских наноспутников, которая ведется совместно с Токийским университетом под эгидой международного консорциу­ма UNIFORM. Пять магистрантов механико-математического и физико-технического факультетов КазНУ, прошедшие конкурсный отбор, также успешно прошли в Токийском университете специа­лизированную учебу – молодые ученые КазНУ участвовали во всех этапах производства и эксплуатации малых космических аппаратов, от замысла до обработки полетных данных. Сегодня они занимаются сборкой и тестированием аппаратов на базе Технопарка КазНУ.
Несколько летных образцов наноспутника, сконст­руи­рованных молодыми учеными вуза, успешно прошли испытания в ракетно-космической корпорации «Энергия» и Берлинском техническом университете. Первый наноспутник, по словам руководителя научных работ, будет запущен в ближайшее время с международной космический станции. В 2016 году запланирован запуск трехмодульного наноспутника и в 2017-м – научно-технологического микроспутника весом до 50 кг. Следует отметить, что сборка спутников с нуля до готовой продукции производится руками студентов и молодых специалистов КазНУ им. Аль-Фараби. Подобные отечественные наноспутники с наземной инфраструктурой будут использоваться как современный лабораторный научный практикум по управлению малыми космическими аппаратами, для проведения съемок земной поверхности, приема и обработки информации.
Реализация проектов по малым спутникам осуществляется в рамках государственной научно-технической программы на 2015–2017 годы «Создание нацио­нальной научной школы по разработке космической техники и технологий» под руководством ректора университета академика Галыма Мутанова. Основной целью программы является формирование научной школы по созданию малых космических аппаратов и соответствующей наземной инфраструктуры, а также подготовка высококвалифицированных специалистов в облас­ти космических технологий.
В дальнейшем КазНУ планирует наладить малосерийное производство наноспутников широкого назначения, которые будут представлены на выставке «ЭКСПО-2017». В этом направлении университет активно сотрудничает с вузами и научными центрами США, Германии, Японии и Кореи. Несомненно, такие проекты будут способствовать укреплению имиджа Казахстана как космической державы с большими потенциальными возможностями.

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