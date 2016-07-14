Студенты и врачи из Монголии смогут обучаться в Казахстане

Фото с сайта 7sunews.kz
В рамках рабочей поездки Премьер-Министра Казахстана Карима Масимова в Монголию министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова провела переговоры с министром здравоохранения и спорта Монголии Самбуу Ламбаа, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу министерства.
Стороны договорились об обмене опытом по трансплантации органов.
"Дуйсенова и Ламбаа также обсудили вопросы подготовки и повышения квалификации медицинских кадров. Достигнута договоренность об обучении граждан Монголии в медицинских вузах Казахстана и стажировке медработников из Монголии в медорганизациях нашей республики", – говорится в сообщении.
В завершение встречи Дуйсенова выразила уверенность, что двустороннее сотрудничество в области здравоохранения в дальнейшем будет развиваться.