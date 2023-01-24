Студенты возвращаются домой

В последний день Всемирных студенческих игр копилку нашей сборной пополнили сразу четыре награды. Так, очередную серебряную медаль нам принес биатлонист Александр Мухин, который стал вторым в масс-старте на 15 км. Его опередил только француз Аксель Гарнье, а третий результат показал норвежец Эрьян Мосенг.

Еще одно «серебро» завоевала и мужская сборная Казахстана по шорт-треку в эстафете на дистанции 5 000 м. Наши шорт-трекисты Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов, Валерий Клименко показали результат 7 минут 12.409 секунды. Первое место заняла команда Южной Кореи (7 минут 10.689 секунды), а тройку лучших замкнули нидерландские спортсмены (7 минут 12.450 секунды).

Поздравим и казахстанскую лыжницу Ксению Шалыгину, которая стала бронзовым призером Универсиады. Она финишировала вслед за эстонкой Мариэль Мерли, ставшей победительницей зимних Игр, и американкой Кендалл Крамер, принесшей своей стране «серебро».

Отличились мы и в командных видах спорта. Студенческая сборная Казахстана по хоккею стала третьей, разгромив в битве за «бронзу» команду Японии со счетом 8:1. Дублем запомнился Максим Мухаметов, по одному голу на свой счет записали Саян Данияр, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Батырлан Муратов, Али Касенов и Данил Бутенко. Победителями хоккейного турнира стали канадцы, победившие в финале сборную США со счетом 7:2.

Напомним, что, помимо вышеназванных спортсменов и хоккейной дружины, медали также завоевали: «золото» – Вадим Куралес, Бекентай Турлыбеков (биатлон), Данил Васильев (прыжки с трамплина); «серебро» – сборная страны по шорт-треку в смешанной эстафете, а также Данил Васильев и Сергей Ткаченко (прыжки с трамплина); «бронзу» – наши лыжницы в женской эстафете, а также Александр Мухин (биатлон).

Стоит отметить, что победителями Универсиады сенсационно стали спортсмены из Японии, которые завоевали 48 медалей (из них 21 золотую). На втором месте не менее неожиданно оказались представители Южной Кореи (29 медалей, 12 золотых), и Канада стала третьей с 13-ю наградами (6 золотых).