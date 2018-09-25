Свежий выпуск
​Ступеньки, ведущие к здоровью
Юрий Лифинцев

Мне посчастливилось писать в «Казахстанской правде» и «Советском спорте» еще о первом забеге в небо, поразившем в 1989 году спортивную общественность всего Союза. После того уникального события прошло полжизни, а великолепный праздник в горах навсегда остался с алматинцами и гостями города.

Ветераном «Баспалдақа» заслуженно себя считает уникальный спортсмен и артист, 14-кратный лауреат Книги рекордов Гиннесса Владимир Гашута. Сейчас кудеснику рёнских колес больше 70 лет, но для него наперегонки со сверст­никами побегать по ступенькам на Медео – святое дело. В прошлом он не раз побеждал и устанавливал рекорды сразу на нескольких дис­танциях, а нынче по теперешним правилам может бежать только на одной. Гашута выбрал самую скоростную – на 100 ступенек. И вновь победил! Это уже 42-й титул триумфатора забега!

А вот для кого «Баспалдақ-2018» был первым в жизни, так это для известной казахстанской спортсменки, серебряного и бронзового призера Азиатских игр по боксу, многократной чемпионки Казахстана и мастера спорта международного класса Саиды Хасеновой. Перед началом соревнований она тепло приветствовала участников забегов, а потом переоделась и сама вышла на старт. Я спросил, на какую дистанцию отважилась посягнуть, и Саида ответила: «Сразу на самую длинную – на 841 ступеньку!»

Оказалось, что в ходе многолетних тренировок Хасенова и другие наши боксерши очень часто использовали бег по ступенькам. Правда, не на Медео, но опыт подобных испытаний есть у всех. И хотя Саида уже завершила спортивную карьеру в боксе, но из спорта не ушла. Она успешно проверила свои силы в ММА, став чемпионкой республики. А это значит, что отличную физическую форму ей нужно поддерживать всегда и везде. «Баспалдақ» – как раз то испытание, которое Хасенова посчитала приемлемым и важным для себя.

Победители и призеры воскресных стартов (всего их в разных номинациях было более 60 человек) получили медали, призы и сертификаты об учас­тии в юбилейных соревнованиях.

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