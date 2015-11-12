​Стюарды не сдаются

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

«Теперь бастовать будут в местах дислокации персонала самолетов – во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и Мюнхене», – сказал он. Пилоты авиакомпании бастуют с пятницы, теперь к ним присоединяются бортпроводники на межконтинентальных и европейских перелетах, отметил Баублис.

Забастовка идет с прошлой пятницы, по данным местных СМИ, это самая долгая подобная акция в истории авиакомпании. Профсоюз хочет добиться справедливости при выходе на пенсию для 19 тыс. стюардов и стюардесс.

В центре скандала – Greenpeace

Власти Индии отозвали лицензию на деятельность в стране международной экологической организации Greenpeace. Активистам дали 30 дней, чтобы свернуть свою деятельность в государстве. Об этом говорится в официальном сообщении «зеленых».

Решение об отзыве лицензии у Greenpeace приняли власти штата Тамил-Наду, где зарегистрирован индийский филиал организации. Причиной такого шага руководство назвало финансовые махинации «зеленых»: по сообщению властей, организация уличена в совершении мошеннической сделки.

Зарубежные средства, по словам правительственных чиновников, использовались экологами не по назначению, а для организации по заказу извне противодействия реализации промышленных проектов одной из крупнейших развивающихся экономик мира.

Собраны подписи против TTIP

Активисты европейского общественного движения Stop TTIP, выступающего против заключения Евросоюзом соглашения о свободной торговле c США (TTIP), передали главе Европарламента (единственный институт ЕС, избираемый прямым голосованием) Мартину Шульцу петицию с призывом провести слушания в связи с массовыми протестами европейской общественности, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный портал EurActiv.

Как сообщалось ранее, свыше 3,2 млн подписей было собрано в 23 странах ЕC и передано в Еврокомиссию в качестве Европейской гражданской инициативы (ЕГИ) против TTIP. Еврокомиссия, однако, отказалась принять данное требование общественности к рассмотрению на том основании, что соглашения о зоне свободной торговли относятся к разряду не законодательных, а межинституциональных актов.

ЕГИ является инструментом прямой демократии в Евросоюзе. Вступившая в силу в апреле 2012 года инициатива позволяет одному миллиону граждан ЕС, являющихся жителями как минимум 7 стран сообщества, обращаться в Еврокомиссию с тем или иным предложением. Собранные более 3,2 млн подписей против TTIP являются беспрецедентным результатом для ЕГИ.

Сценарий вселенского потопа

Повышение среднегодовой температуры земной атмосферы на 4 градуса по Цельсию может привести к подъему уровня Мирового океана и затоплению жилищ от 470 до 750 млн человек. Об этом со ссылкой на данные американской исследовательской организации Climate Central сообщает ТАСС.

С помощью компьютера ученым удалось смоделировать сценарий затопления, которое грозит крупным мегаполисам, находящимся в зоне повышенного риска. Среди них – Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Шанхай, Токио. Прогноз составлялся на период после 2100 года.

Ожидается, что наибольший ущерб будет нанесен Китаю, где около 140 млн человек могут лишиться крова. Также большому риску подвержены жители прибрежных районов Бангладеш, Вьетнама, Индии и Японии.

Некоторые специалисты считают, что даже достижение целей, которые планируется поставить на предстоящей конференции ООН по проблемам климата в Париже, не сможет радикальным образом повлиять на ситуацию с глобальными выбросами в атмосферу.

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