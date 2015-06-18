Субсидии для АПК Свежий выпуск 452 Сергей ОСАНОВ

Как известно, инвестиционные субсидии предполагают возмещение от 20 до 80% затрат инвесторов, направленных на реализацию проектов в отраслях АПК Казахстана. В рамках данной программы частично возмещается стоимость приобретенных техники и оборудования, а также выполненных строительно-монтажных работ с целью создания новых и расширения действующих производственных мощностей в приоритетных отраслях агропромышленного комплекса. Всего программой охвачены 18 направлений.

Согласно условиям программы до 1 июля текущего года принимаются заявки от инвес­торов по первой группе, куда входят 5 приоритетных направлений, в частности, расширение и техническое оснащение товарных ферм крупного рогатого скота, создание и расширение молочно-товарных ферм, откормплощадок емкостью не менее 3 000 скотомест, предприятий по кормопроизводству, формирование инфраструктуры обводнения пастбищ (колодцы, скважины).

После 1 июля текущего года стартует прием заявок и по второй группе приоритетных направлений, куда входят еще 13 направлений АПК. Оператором программы является АО «Казагромаркетинг», в функции которого входят прием заявок от инвесторов на участие в программе, проверка представляемых инвесторами документов на соответствие правилам субсидирования, подготовка рекомендаций о соответствии или несоответствии проекта инвестора требованиям правил субсидирования, а также созыв заседания комиссии – коллегиального органа, уполномоченного на принятие решений о предоставлении либо отказе в предоставлении инвестиционных субсидий. Инвестиционные субсидии выплачиваются только за приобретение новой, ранее неиспользованной техники и оборудования.

Всего в текущем году оператором программы АО «Казагромаркетинг» было принято 465 заявки от субъектов АПК, из них по итогам заседаний комиссий при акиматах одобрены 405 заявок. Стоимость проектов по одобренным заявкам составила 3,4 млрд тенге, сумма одобренных к выплате субсидий – 1,2 млрд тенге. Все проек­ты введены в эксплуатацию с 1 января 2014 года.

Программой охвачены инвесторы – субъек­ты АПК из 13 областей республики и Астаны. Лидерами по количеству одоб­ренных в текущем году заявок являются Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Алматинская области.



