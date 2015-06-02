Субсидии для «мертвых душ» Свежий выпуск 611 Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Если хочешь, допустим, получить миллион тенге на развитие племенного животноводства, – составь фиктивную заявку и считай, что деньги у тебя в кармане. Именно таким способом распоряжались бюджетными средствами в Егиндыкольском районе. Свыше 15 млн тенге были перечислены здесь сельхозтоваропроизводителям, у которых породистый скот и племенные быки-производители числились только на бумаге.

Факты необоснованной выплаты субсидий выявил местный надзорный орган, выполняя поручение Генеральной прокуратуры о необходимости повсеместных проверок эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на развитие племенного животноводства. В частности, в поле их зрения попала деятельность руководителя районного отдела сельского хозяйства и земельных отношений Кабикена Шинтемирова и его подчиненной, главного специалиста Натальи Хисматуллиной.

Существуют специальные правила приема заявок субсидирования из местных бюджетов на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности, утвержденные постановлением Правительства от 18 февраля 2014 года. Согласно их требованиям для владельцев скота обязательны наличие идентификационных номеров всего поголовья, их регистрация в единой информационной базе селекционной и племенной работы.

Кроме того, для получателей субсидий также обязательны дополнительные условия. Главное – отсутствие расхож­дения в количестве скота. Здесь как раз чиновники и дали маху, подписав заявки на субсидии не глядя, не сверяя фактическое наличие животных по информационной базе.

Необоснованно получили бюджетные деньги КХ «Карлыгаш», «Асем», «Сары Арка», «Алиакбар», «Гульбарам», ИП «Джусупов», «Акжол», ТОО «Бауманское-07». Заявки вышеуказанных товаропроизводителей были одобрены в районном отделе сельского хозяйства. Их составила главный специалист Н. Хисматуллина, а подписал руководитель К. Шинтемиров. Общая сумма субсидий превысила 15 млн тенге.

Прокурорская проверка выявила порочную практику, когда в заявках в целях увеличения размера получаемых субсидий отражаются «мертвые души» или скот, зарегистрированный за другими собственниками. Например, в заявке КХ «Карлыгаш» (глава хозяйства К. Достенов) на получение субсидий для ведения селекционной и племенной работы с маточным поголовьем КРС приложен список на 60 животных.

Вместо внушительного гурта надзорный орган обнаружил в наличии всего одну буренку с идентификационным номером 100156872, да и та оказалась зарегистрированной за неким М. Токужиновым из Атбасарского района. Однако фермер получил заявленные 18 тыс. тенге на одну голову, как выяснилось, несуществующего скота. 18 умножаем на 60, в итоге – 1 млн 80 тыс. тенге незаконно полученных бюджетных денег.

Кстати, в указанной заявке отражены сведения и о двух быках-производителях, но и они при проверке оказались зарегистрированными за ТОО «Армавирский».

Руководитель отдела и главный специалист были приглашены на заседание дисциплинарного совета. Ротозейство свое они признали полностью.

– В хозяйства не выезжали, сверку не делали, мне подали документы, я их подписал не глядя, каюсь, – заявил К. Шинтемиров.

– В отделе не оказалось допуска к информационной базе, поверила фермерам на слово, – заявила в оправдание Н. Хисматуллина.

15 млн тенге до сих пор не возвращены в бюджет, хотя те, кто незаконно получал субсидии, предупреждены уведомлением. По словам старшего помощника облпрокурора Жанар Мукушевой, аналогичные проверки проведены во всех районах. Буквально в каждом выявлены похожие нарушения – необоснованные выплаты госсубсидий на развитие племенного животноводства. Предварительная сумма ущерба превысила 50 млн тенге.

Продолжая тему, хочется поделиться следующей мыслью. При встречах с фермерами и главами крестьянских хозяйств часто слышишь от них: выделенные руководством страны деньги на поддержку сельского хозяйства, бывает, не доходят до мест назначения. Ну а как же они дойдут при таком-то к ним отношении?

В нашем случае распределение бюджетных средств не вписывается ни в какие ворота. Их просто «распиливают» наглым образом мнимые товаропроизводители. Племенное животноводство – это лишь одна номинация господдержки. А ведь есть еще молоко, растениеводство, семеноводство, производство кормов... Бюджетная поддержка идет широким фронтом. И если наблюдается повсеместно необоснованная, как в племенном животноводстве, раздача денег, то винить честным фермерам нужно в том числе и своих недобросовестных коллег.



