Субсидии по праву

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Наталья ИВАНОВА, Карагандинская область
Так, потребительский кооператив «Красная поляна» в течение пяти месяцев оказывал услуги в подаче поливной воды жителям Бухаржырауского района. Затем, как положено по закону, представил документы для выплаты соответствующих субсидий в межведомственную комиссию. Та тоже, как положено, направила их в управление сельского хозяйства области. Требовалось выплатить селянам 48 млн тенге. Для «Красной поляны» сумма весомая.
Но сельхозуправление отказало в возмещении средств. Совершенно необоснованно, в нарушение закона, что подтвердил специализированный межрайонный экономический суд, в который обратились члены кооператива. Тем не менее управление не спешило принимать меры к исполнению решения суда. На защиту прав членов кооператива встала природоохранная прокуратура. Она направила руководителю управления представление об устранении нарушений законности. Лишь пос­ле его рассмотрения сельхозпроизводителю выплатили положенные субсидии в полном объеме.

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