Субсидии по праву Свежий выпуск 605 Наталья ИВАНОВА, Карагандинская область

Так, потребительский кооператив «Красная поляна» в течение пяти месяцев оказывал услуги в подаче поливной воды жителям Бухаржырауского района. Затем, как положено по закону, представил документы для выплаты соответствующих субсидий в межведомственную комиссию. Та тоже, как положено, направила их в управление сельского хозяйства области. Требовалось выплатить селянам 48 млн тенге. Для «Красной поляны» сумма весомая.

Но сельхозуправление отказало в возмещении средств. Совершенно необоснованно, в нарушение закона, что подтвердил специализированный межрайонный экономический суд, в который обратились члены кооператива. Тем не менее управление не спешило принимать меры к исполнению решения суда. На защиту прав членов кооператива встала природоохранная прокуратура. Она направила руководителю управления представление об устранении нарушений законности. Лишь пос­ле его рассмотрения сельхозпроизводителю выплатили положенные субсидии в полном объеме.



