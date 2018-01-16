Субсидии «проросли» уголовными делами

Особая арифметика

Среди аграриев юга нашей страны есть такие счастливчики, облагодетельствованные чиновниками от сельского хозяйства! А есть и те, кто устал обивать пороги начальственных кабинетов, так и не добившись причитающихся от государства выплат.

Сельский предприниматель из Сайрамского района Хамиджан Шарипов, задумав несколько лет назад заняться возделыванием овощей в закрытом грунте, изначально рассчитывал на помощь государства. Строительство теп­лиц – дело хлопотное и затратное, далеко не каждому селянину под силу самостоятельно справиться с таким проектом. Чтобы стимулировать выращивание овощей в межсезонье и насытить потребительский рынок, государство взяло на себя часть затрат.

– Я организовал тепличное хозяйство площадью 2 гектара, – рассказывает о своих злоключениях индивидуальный предприниматель Хамиджан Шарипов. – Четверть от этой площади ввел в эксплуатацию в 2013 году, а поч­ти полтора гектара – в 2014 году. Все необходимые документы сдал в отдел сельского хозяйства Сайрамского района летом позапрошлого года, рассчитывая получить более двух с половиной миллионов тенге. Я уже строил планы, что потрачу государственную помощь на расширение хозяйства и даже начал в долг новый проект, но в итоге мне не дали даже двух миллионов тенге.

Схема субсидирования производства овощных культур в защищенном грунте, утвержденная заместителем Премьер-министра РК от 27 января 2017 года № 29, четко гласит, что размер субсидий на теплицы, введенные в эксплуатацию в 2013 и 2014 годах, составляет соответственно 40% и 60%.

Однако в управлении сельского хозяйства предпринимателю фактически выплатили 1 951 000 тенге из положенных 2 677 500 тенге, то есть 72,8% от положенных.

На поверку оказалось, что прои­зошла ошибка, которую допустил государственный служащий местного исполнительного органа. При исчислении размера субсидии он указал, что весь тепличный комплекс введен в эксплуатацию в 2013 году, автоматически начис­лив 40% субсидий. В итоге аграрий недополучил 726 500 тенге. Не помогли добиться прибавки субсидии и неоднократные ходатайства, которые в адрес областного управления сельского хозяйства направлял предприниматель и акимат Сайрамского района.

В официальном ответе чиновники управления сельского хозяйства ссылаются на то, что выплата «не представляется возможной в связи с истечением срока первого культурооборота в период с 1 января по 15 июня 2017 года (+15 календарных дней с момента завершения культурооборота)». И ни слова о том, что подобная ситуация сложилась по вине служащего государственного органа, допустившего техническую ошибку.

Аналогичная ситуация прои­зошла и с крестьянским хозяйством «Жар», руководство которого считает, что его права ущемлены в части финансирования субсидирования ставок вознаграж­дения по лизингу приобретения сельхозтехники, и поэ­тому обратилось за помощью в Палату предпринимателей ЮКО. Земледельцы считают, что их необоснованно исключили из Программы субсидирования ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники.

В 2015 году оператором программы выступало АО «Каз­АгроМаркетинг». Согласно Правилам субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники, утвержденным приказом министра сельского хозяйства РК от 23.05.2016 года № 232, функции оператора переданы в управление сельского хозяйства. Они-то и стали рабочими органами при комиссиях по распределению средств субсидий.

Между КХ «Жар» и филиалом АО «КазАгроФинанс» по ЮКО в 2015 году заключены договоры финансового лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники сроком на 5 лет. Программа предполагает субсидирование государством 7% ставки вознаграждения на приобретенные КХ «Жар» в лизинг трактор и пресс-подборщик.

Правда, чиновник областного управления сельского хозяйства не перечислил им своевременно суммы субсидий, из-за чего у крестьянского хозяйства образовалась кредиторская задолженность. При этом предпринимателя не уведомили о задержке перечисления, а областной филиал «КазАгро­Финанс» – о необходимости оплатить полностью ставку вознаграждения. Крес­тьянское хозяйство же со своей стороны без задержек погашало свою долю вознаграждения, что подтверждает «КазАгроФинанс», являющийся лизингодателем.

– Заседание комиссии по вопросу субсидирования было проведено в одностороннем порядке, без учета мнения заемщиков и без их приглашения, без учета мнения самого «КазАгроФинанса», без выяснения причин просрочки платежей и ряда других обстоя­тельств, – считает начальник отдела защиты прав предпринимателей Палаты предпринимателей ЮКО Сабира Адамбекова. – Более того, комиссия заседала в нерабочее время, а уже это может служить основанием для того, чтобы поставить вопрос о легитимности заседания.

Этим же протокольным решением из списка претендентов на получение субсидий по Прог­рамме субсидирования ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники исключили сразу 8 крестьянских хозяйств. Кроме КХ «Жар» из-за несвоевременного перечисления сумм субсидий пострадали крестьянские хозяйства «Кыдырали», «Магамет», «Берикбол», «Отемис-ата», «Смагул», «Барлыбай», «Талгат». Не исключаю, что и у Хамиджана Шарипова есть друзья по несчастью, точно так же, как и он, не получившие предусмотренные государством субсидии на возделывание овощей в закрытом грунте.

Посевы на бумаге

В начале минувшего года в Южном Казахстане грянул скандал, последствия которого «расхлебывают» следователи и суды до сих пор. Сотрудники надзорного органа заинтересовались, почему при колоссальных вложениях в аграрный сектор, наличии множества программ поддержки сельского хозяйства отдача отдельно взятого гектара и фермы столь мизерно мала. Стоило начать проверку, как в этой сфере были выявлены массовые нарушения. Проверяя законность расходования бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса южного региона, прокуратура области обнаружила 1 101 нарушение «стоимостью» более 1,7 млрд тенге.

Надзорным органом в ходе проверки выявлены факты хищения и нецелевого использования бюджетных средств, установлено, что нарушалась процедура выделения субсидий, не было надлежащего формирования их потребности, зато в изобилии существовали искусственно созданные административные барьеры для крестьян, вполне законно претендующих на пособия. При ближайшем рассмотрении оказалось, что над отдельно взятыми полями золотой бюджетный дождь проливается независимо от того, засеяны они или на них гуляет ветер. Субсидии стали неиссякаемым источником обогащения и еще одним способом заработка, не тре­бующих приложения никаких усилий со стороны землевладельцев.

А вот чиновникам приходится трудиться, что называется, в поте лица. Только в двух районах – Казы­гуртском и Сарыагашском – ревизоры обнаружили, что за один день сотрудники отделов сельского хозяйства акиматов оформили более тысячи заявок на погектарное субсидирование посевов общей площадью более 15 тыс. га. Казалось бы, за такое усердие надо государственные награды раздавать. Но прокуроры не оценили рвение чиновников, заподозрив, что не все здесь чис­то. Дело в том, что прежде чем дать положительное заключение на субсидирование посевов, специалисты отделов сельского хозяйства должны выехать на мес­то и убедиться, что эти посевы действительно существуют. Прикинув объем выполненной работы, сотрудники надзорного органа посчитали, что для проверки полей силами сотрудников двух отделов сельского хозяйства нужно не меньше месяца. Здесь же 487 заявок по Казыгуртскому району и 542 – по Сарыагашскому удовлетворили всего за день, «раздав» 222 млн тенге.

На поверку оказалось, что чиновники от сельского хозяйства районного и областного масштаба одним движением руки превращали пустыри в урожайные поля, «бурили» скважины и «населяли» подворья селян породистым скотом.

В целом по проектам, связанным с субсидированием племенного животноводства, заявлено о хищении и нецелевом использовании бюджетных средств на сумму более 700 млн тенге.

Государственные служащие без сомнения ставили свои автографы под соответствующими документами, служившими основанием для выплаты субсидий из государственного бюджета. Под следствие по различным статьям угодили как получатели государственных денег, так и причастные к воровству чиновники. В их чис­ле, к примеру, оказались два специалиста областного управления сельского хозяйства, документально засвидетельствовавшие факт строительства в Байдибекском районе шести дренажных скважин. Согласно документу, подписанному чиновниками, компания «Стройпроект» пробурила в районе шесть скважин глубинного подъема воды, получив от государства более 25 млн тенге субсидий. Стоит ли говорить, что бурить скважины на самом деле никто даже не планировал?

Чиновники в суде

Первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской облас­ти Ержан Бердибеков в ответ на журналистский запрос сообщил, что только надзорным органом по итогам проверок в общей сложнос­ти возбуждены уголовные дела по 21 факту. Из них 7 дел уже нап­равлены в суд, по 4 уголовным делам расследования прекращены, поскольку подозреваемые возмес­тили нанесенный ущерб, вернув государству 79 млн тенге.

По трем уголовным делам, рассмотрение которых завершено в суде, вынесены наказания. Так, приговором Байдибекского районного суда начальник отдела областного управления сельского хозяйства Такен Омирзак и ревизор Ерлан Абуов признаны виновными в совершении преступлений. За злоупотребление служебными полномочиями и служебный подлог каждого осудили к 4 годам лишения свободы. При этом точно так же дружно оба освобождены судом от наказания. Судья учел возмещение ущерба и то, что деяния обоих осужденных экс-чиновников подпадают под закон об амнистии. Бывшие государственные служащие одобрили и подписали поддельные документы, на основании которых компания впоследствии получила государственные субсидии в размере более 25 млн тенге, так и не выполнив свои обязательства по договору.

Приговором Мактааральского районного суда главный специа­лист аппарата акима сельского округа Жылу су признан виновным, однако освобожден от наказания по истечении срока давности. По пяти уголовным делам сейчас продолжается досудебное расследование. 50 долж­ностных лиц районных подраз­делений сельского хозяйства за свои ­«художества» с субсидиями отделались легким испугом. Их привлекли к различной дисцип­линарной ответственности.

Сейчас в Туркестане начался суд над еще одним чиновником областного управления сельского хозяйства. Судье Арысбаю Туле­генулы предстоит изучить все доказательства его вины. По версии следствия при его содействии одно из крестьянских хозяйств получило несколько сот миллионов тенге субсидий по поддельным документам. Подсудимый обвиняется сразу по нескольким статьям УК РК, включая служебный подлог, подделку документов, злоупотребление должностными полномочиями и вымогательство.

Аферы с сельскохозяйственными субсидиями аукнулись и главному аграрию области. По представлению прокуратуры области на начальника областного управления сельского хозяйства Серика Турбекова наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.