​Субсидии сельчанам

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Региональный филиал фонда «Даму» отчитался по итогам работы за 2015 год. Как было отмечено, в прошедший период был успешным, продолжилось кредитование МСБ в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Ее инструментами по гарантированию и субсидированию процентной ставки особо активно стали пользоваться сельские предприниматели. Так, если в 2014 году всего по данной госпрограмме получили поддержку 129 проектов, из которых 28 – в сельской местности, то в 2015-м было просубсидировано 135 проек­тов, из этого количества на село уже приходится 48.

Почти в 5 раз выросло количество сельских проектов, получивших одобрение на гарантирование по кредиту. Толчком для их роста стала широкая разъяснительная работа, проводимая мобильным центром поддержки предпринимательства. С этой целью специальный автобус филиала фонда «Даму» регулярно выезжает с консультациями в районы области.

В минувшем году в 3 раза увеличилось количество стартап-проек­тов, получивших одобрение по гарантированию. Также в рамках программы «Өндіріс» в области был поддержан 71 проект на сумму 6,6 млрд тенге. Немалая их часть реализуется в пищевой и фармацевтической отраслях. В наступившем году эта работа будет и дальше активизирована. Основой тому служат и подписанные меморандумы о сотрудничестве между акиматом области и фондом «Даму» по поддержке молодежного предпринимательства, малого и среднего бизнеса на селе. На эти цели предусмотрено средств в размере 900 млн тенге.

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