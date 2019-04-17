​Субсидии за... деньги

Полтора миллиона тенге «заработала» на доверчивых земляках жительница Туркестанской области, предлагая легковерным гражданам получить субсидии, предварительно заплатив ей определенную сумму якобы за посреднические услуги.

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов предприимчивая гражданка попала после того, как в департамент полиции Туркестана с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что некая знакомая, войдя к ней в доверие, завладела ее деньгами в сумме 30 тыс. тенге, пообещав за эти деньги оказать содействие в получении субсидий по одной из государственных программ. Требуемую сумму взяла, а вот до получения обещанной субсидии дело так и не дошло. Вместо этого она стала избегать визави, чтобы не отвечать на неудобные вопросы.

Данный факт сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за мошенничество. Только начали расследование, как в полицию одно за другим посыпались подобные заявления. Оказалось, что жертвами мошенницы стали десятки граждан, точно так же рассчитывавших в обход законодательно предусмотренной процедуры получить субсидии.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали подозреваемую. Следствием установлена причастность подозреваемой к 41 факту мошенничества. Ей удалось обманом завладеть приличной суммой – около 1,5 млн тенге.

Сейчас собранные материалы досудебного расследования по этим фактам направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения наказания.