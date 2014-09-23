Субсидирование – по новым принципам Статьи 767 Рысты АЛИБЕКОВА, Марина ПАРХОМЕНКО

В поддержку земледельцев



Представляя подходы по совершенствованию механизма субсидирования сельхозтоваропроизводителей, первый вице-министр национальной экономики Марат Кусаинов отметил, что основанием для их выработки послужил ряд факторов. Это, в частности, несоответствие структуры инструментов субсидирования рекомендациям и критериям Всемирной торговой организации и Организации экономического сотрудничества и развития, широкий спектр субсидий (при этом субсидии получают в основном крупные сельхозтоваропроизводители), мелкотоварность хозяйств, низкая производительность в отрасли, а также неразвитость институционального компонента системы субсидирования. – Существующая система субсидирования пересматривается с целью повышения эффективности ее инструментов и снятия структурных ограничений по распределению субсидий между сельхозтоваропроизводителями, – подчеркнул первый заместитель главы МНЭ.



Предлагаемые в этом направлении меры сгруппированы в три блока: меры системного характера по оптимизации и повышению эффективности субсидий в сельском хозяйстве, с переходом к субсидированию выпуска конечного сельхозпродукта, текущие меры по совершенствованию отдельных направлений субсидирования и меры по институциональному совершенствованию. Все эти шаги, на взгляд М. Кусаинова, позволят обеспечить стимулирование роста производства и качества продукции, будут способствовать развитию кооперации, повышению производительности и построению эффективной структуры субсидий, соответствующей принципам и критериям ВТО.



О предложениях Минсельхоза по совершенствованию мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей на брифинге рассказал ответственный секретарь профильного ведомства Арман Евниев. По его информации, объем субсидий за последние 5 лет вырос в 2 раза, а объем валового выпуска сельского хозяйства увеличился в 1,5 раза. Грядущие изменения коснутся сразу нескольких направлений субсидирования АПК. Во-первых, для повышения эффективности выделяе­мых средств, а также обеспечения проз­рачности и упрощения их выплаты планируется автоматизировать процесс выдачи субсидий.



Во-вторых, нововведения намечаются в системе страхования в растениеводстве, в субсидировании семеноводства, мясного скотоводства и рыбоводства. В частности, в страховании растениеводства планируется финансировать страховые премии и внедрить перестрахование страховых рисков. В семеноводстве с 1 октября 2014 года государство отказывается от дотаций элитных семян в пользу семян первой репродукции и гибридов первого поколения, за исключением элитных саженцев. В мясном скотоводстве планируется увеличить норматив субсидирования говядины для откормочных площадок первого уровня производства с 220 тенге за килограмм до 300 тенге. В 2014 году для стимулирования заполнения экс­портоориентированных откорм­площадок введено новое направление господдержки – субсидирование откорма бычков в размере 15 тыс. тенге за голову. В инвестиционном субсидировании, при котором частично компенсируются инвестиции субъектов АПК в приоритетные направления отрасли, предлагается ввести ретроспективную функцию. То есть предусмотреть возмещение затрат по некоторым наиболее значимым инвестпроектам АПК, введенным в эксплуатацию до 1 января 2014 года. Помимо этого для решения проблемы высокой стои­мости сырья разработан новый механизм финансирования затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья для производства сахара, сыра, сливочного масла и сухого молока.



И, в-третьих, в долгосрочной перспективе предусматривается субсидирование производства приоритетных культур и стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте. Что касается господдержки рыбоводства, то по программе "Агробизнес-2020" в 2016–2020 годах общая сумма субсидирования затрат на содержание ремонтно-маточного стада ценных видов рыб составит 1,8 млрд. тенге.



Готовить конкурентоспособные кадры



В Стратегии "Казахстан-2050" Президент поставил ряд задач по повышению качества подготовки кадров для экономики страны. В связи c этим подготовлен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования". На брифинге в СЦК вице-министр образования и науки Такир Балыкбаев отметил, что законопроектом предусмотрено 119 изменений и дополнений, в том числе в Закон "Об образовании" и в Трудовой кодекс РК. Немало новшеств в сфере технического и профессионального образования (ТиПО). К примеру, предусматривается в качестве государственной гарантии бесплатное предоставление первой рабочей профессии. – Сегодня порядка 20–25 тысяч выпускников школ остаются вне обучения, поэтому они идут на рынок труда без профессии, – констатировал Т. Балыкбаев. – И Глава государства дал поручение предоставить таким выпускникам гарантированное получение первой профессии. Эта работа будет вестись поэтапно: в 2015 году мы охватим 6 тысяч человек, а с 2019 года будет обеспечен полный охват техническим и профессиональным образованием всех желающих получить первую рабочую профессию.



В законопроекте предлагается введение понятия дуального обучения как системы, предусматривающей ответственность работодателя и учебного заведения при подготовке квалифицированных кадров с преобладанием производственного обучения и практики на предприятиях. Тут же стоит отметить, что в проекте закона предусмотрена обязательная производственная практика на предприятиях начиная со второго курса обучения в вузах. Безусловно, такие меры будут способствовать повышению конкурентоспособности молодых людей на рынке труда, ведь не секрет, что иностранные компании не слишком охотно принимают казахстанских выпускников на работу.



Именно поэтому, как отметил на брифинге Т. Балыкбаев, совместно с Национальной палатой предпринимателей продумываются серьезные шаги по интеграции образования и производства, создаются наблюдательные советы в вузах с участием крупных компаний, которые принимают активное участие в корпоративном управлении.



Также нашли отражение в законопроекте такие нормы, как академическая свобода вузов и корпоративное управление. В нем же предусматривается расширение полномочий Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом по международной программе "Болашак", а также предлагается определить возраст приема в школу с 6 лет "с целью исключения обучения в одном классе разновозрастных детей".