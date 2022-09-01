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Сельское хозяйство
Субсидирование страховых премий повысится до 80% в Казахстане

Субсидирование страховых премий повысится с 50 до 80% в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

5 сентября 2022 года согласно изменениям в приказе Министерства сельского хозяйства страны, с 50 до 80% повысится норматив субсидирования части страховой премии в аграрном секторе. Это позволит снизить стоимость страхового полиса для сельхозтоваропроизводителей, а также сделает агрострахование ещё более доступным,

Напомним, что с 2020 года в Казахстане действует новая система страхования в АПК. Основной целью субсидирования страховых премий является повышение доступности заемного и торгового финансирования для субъектов агропромышленного комплекса.

В настоящее время утверждены следующие страховые продукты в отраслях растениеводства и животноводства:

- страхование индекса дефицита влажности почвы;

- страхование индекса избытка влажности почвы;

- страхование индекса дефицита влажности почвы для озимых культур;

- страхование КРС, МРС, лошадей и птиц.

Страхованию в растениеводстве подлежат зерновые (пшеница, овёс, ячмень, кукуруза), озимые и масличные культуры.

Также действует страховой продукт по страхованию индекса биомассы, который предусматривает мониторинг индекса «оптическая глубина растительности» на основе пассивного микроволнового дистанционного зондирования. Оптическая глубина растительности фиксирует относительное количество воды в растениях и обеспечивает показания роста и биомассы растительности.

Страховщиками выступают: АО «СК «Jýsan Garant», АО «СК «ВИКТОРИЯ», АО «СК «Nomad Insurance», АО «СК «Amanat» и АО «СК «Лондон-Алматы».

Риски в рамках данных страховых продуктов перестраховываются в международных перестраховочных компаниях с рейтингом «А» на мировом страховом рынке: SWISS RE (Швейцария), HANNOVER RE (Германия), MUNICH RE (Германия), которые обеспечивают гарантированные выплаты при наступлении страховых случаев.

Оператором страхования в сфере сельского хозяйства является АО «Аграрная кредитная корпорация».

Все процедуры – от заключения договора до выплат – производятся онлайн через информационную систему. Страховой случай фиксируется на основе данных дистанционного зондирования земли, что позволяет полностью исключить человеческий фактор в системе. Мониторинг уровня влаги ведется на постоянной основе, и факт наступления страхового случая фиксируется автоматически.

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