Субсидировать ставку по рыночной ипотеке предлагают в Казахстане

Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Канат Шарлапаев предложил оплачивать 7% от ставки по ипотеке за счет государства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В связи с повышением порога минимальной достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершением программы «7-20-25» в следующем году прогнозируется неудовлетворение спроса на ипотеку в размере 500 млрд тенге, или 35 тысяч квартир. Частные застройщики могут столкнуться со снижением скорости продаж коммерческого жилья. Для покрытия неудовлетворенного спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке в банках второго уровня», – отметил Канат Шарлапаев.

Предлагаются следующие базовые условия:

- первоначальный взнос – от 20%,

- срок кредитования – до 20 лет,

- максимальная сумма займа – до 35 млн тенге,

- обязательное подтверждение платежеспособности.

«Субсидированию подлежит 7% от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Нацбанка более чем на 5%. Банки второго уровня смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией КЖК. После одобрения Казахстанская жилищная компания будет готова незамедлительно запустить данную программу», – заверил спикер.