Субсидировать строительство придорожных туалетов планируют в Казахстане
Жанат Тукпиев
Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов считает, что для развития придорожного сервиса необходимо субсидировать строительство придорожных туалетов. Своим мнением он поделился ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы особо прописываем в законопроекте придорожный сервис. Если едет у нас сегодня турист по территории Казахстана по любой трассе, к сожалению, он если захочет в туалет, то не сможет пойти, потому что у нас ни одна трасса не обеспечена объектом придорожного сервиса мирового уровня. По нашему заданию волонтеры провели исследования по всей стране и выяснили, что на сегодняшний день у нас есть только два объекта с туалетами, соответствующими мировым стандартам: туалеты в новом терминале астанинского аэропорта и туалеты в новом терминале вокзала Астаны. Картина такая, к сожалению. И мы в этом направлении должны работать с тем, чтобы бизнес, госорганы активно развивали инфраструктуру придорожного сервиса", – сказал Кожагапанов.
По его словам, нормы для всех стран разные.
"Мы придерживаемся норм Всемирного туристического совета – один туалет на 50 километров. Это должен быть качественный туалет, в котором есть самое главное – горячая вода. Сегодня у нас многие автозаправочные станции обеспечены туалетами, но они туда не пускают людей либо пускают за деньги. Во многих из них нет горячей воды, а большинство просто закрыты, потому что для любого бизнеса туалет – это та часть, которая тянет бизнес вниз и не дает бизнесу развиваться. Если он создает заправку, продает бензин – это очень ликвидный бизнес, начинает зарабатывать, а когда туалет пристраивают, начинаются проблемы. Это химикаты, средства очистки, зарплата уборщику, горячая вода, и траты его уносят вниз. Поэтому мы хотим сегодня, чтобы государство прописало субсидирование содержания туалетов, чтобы бизнес мог опереться на какую-то государственную "подушку", – отметил вице-министр.
В заключение Кожагапанов добавил, что ведомство рассмотрит и подпишет документ, содержащий информацию о тарифах.
"Рассмотрим, чтобы он стал ликвидным в большей степени. На сегодняшний день у нас картина такая, что у нас по всей стране два туалета соответствуют. Это недопустимо для нашей страны, которая сегодня претендует стать на мировой карте очень серьезным туристическим игроком. Вы знаете, у нас огромное количество красивейших мест, огромное количество людей, которые хотят приехать сегодня в нашу страну и посетить ее. Люди, которые сегодня посещают нашу страну, должны без проблем приехать в Казахстан, получить визу, получить все услуги, сходить в туалет, пожить в недорогой гостинице. Все это требует первичных преференций. Мы в этом направлении активно работаем", – заключил Кожагапанов.