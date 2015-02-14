Суд Актау лишил сельского акима прав за езду в нетрезвом виде

Аким поселка Умирзак лишен водительских прав сроком на три года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный сайт "Лада".
Чиновник был задержан сотрудниками дорожно-патрульной полиции в 3-м микрорайоне областного центра 31 января.
"Задержанным оказался аким поселка Умирзак – Нурсултан Курманбаев, который по всем признакам находился в нетрезвом виде. Водитель автомашины Chevrolet Niva предоставил соответствующее удостоверение, но, как и все остальные водители, подозреваемые в нетрезвой езде, он был доставлен в наркологию. Врач подтвердил подозрения инспекторов. На задержанного был составлен административный протокол за управление ТС в нетрезвом состоянии", – прокомментировали в полиции.
Судом вынесено также частное постановление в адрес акима города Актау.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Чиновник был задержан сотрудниками дорожно-патрульной полиции в 3-м микрорайоне областного центра 31 января.
"Задержанным оказался аким поселка Умирзак – Нурсултан Курманбаев, который по всем признакам находился в нетрезвом виде. Водитель автомашины Chevrolet Niva предоставил соответствующее удостоверение, но, как и все остальные водители, подозреваемые в нетрезвой езде, он был доставлен в наркологию. Врач подтвердил подозрения инспекторов. На задержанного был составлен административный протокол за управление ТС в нетрезвом состоянии", – прокомментировали в полиции.
Судом вынесено также частное постановление в адрес акима города Актау.
Постановление суда не вступило в законную силу.