Суд Амстердама вынес решение по делу Стати в пользу "Самрук-Казына"

Казахстан вновь одержал победу в многолетней судебной тяжбе с Анатолом и Габриэлем Стати.

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Окружной суд Амстердама вынес решение по делу Анатоля и Габриэля Стати в пользу «Самрук-Казына», передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний против «Самрук-Казына» недопустимы. Суд обязал Стати оплатить судебные расходы, понесенные «Самрук-Казына» и Республикой Казахстан», - сообщили в пресс-службе холдинга.

Отмечается, что такое решение было вынесено в ходе разбирательства, в котором Стати утверждал, что «Самрук-Казына» фактически является частью Казахстана и поэтому несет ответственность за предполагаемые претензии по арбитражному решению против республики.

В пресс-службе отметили, что это не первое решение суда в Нидерландах по делу Стати в пользу «Самрук-Қазына» и Республики Казахстан. Так, 14 июня Апелляционный суд Гааги постановил, что акции «Самрук-Казына» в KMG Kashagan B.V. пользуются суверенным иммунитетом от принудительного исполнения, подтвердив незаконность и недействительность ареста имущества «Самрук-Казына».

В итоге, незаконный досудебный арест, наложенный по иску Стати в 2017 году, был отменен. Были восстановлены законные права фонда в части независимого владения без каких-либо ранее наложенных ограничений.

9 января Окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Стати о признании и исполнении арбитражного решения, указав, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов.

Напомним, ранее Апелляционный суд Люксембурга, Высокий суд Англии, Верховный суд Нидерландов и Окружной суд Амстердама вынесли решения в пользу Казахстана.