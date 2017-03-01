​Суд и прокуратура в контексте реформ

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Камилла Тишкамбаева

В своем вступительном слове председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Серик Акылбай отметил, что темой обсуждения станут основные направления деятельности судов и прокуратуры в свете проводимой конституционной реформы.

Председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Айгуль Кыдырбаева озвучила ряд предложений, касающихся совершенствования деятельности судебной системы. В частности, Верховный суд полагает целесообразным, что требования к судьям должны устанавливаться на уровне Конституционного закона. Также предлагается повысить минимальный возраст кандидатов в судьи с 25 лет до 30 лет.

Как известно, в ходе реализации Плана нации в Казах­стане введена трехуровневая система правосудия. В связи с этим в Конституции необходимо отразить осуществление Верховным судом функции кассационной инстанции по отношению к местным и другим судам. Соответствующее изменение предполагается внести в статью 81 Основного закона. Кроме того, Айгуль Кыдырбаева остановилась на поправках, регламентирующих деятельность судебной системы международного финансового центра «Астана».

Первый заместитель Генерального прокурора Иоган Меркель в своем выступлении отметил, что в условиях переформатирования власти уточняются и конституционные основы деятельности прокуратуры.

– Прокуратура в системе сдержек и противовесов остается инструментом Президента – гаранта незыблемости Конституции и прав человека и гражданина, но пределы и формы надзора будут определяться законом, – сказал Иоган Меркель. Он подчеркнул, что вносимые изменения не означают сужения конституционных полномочий прокуратуры.

Отдельные полномочия прокуратуры предлагается отдать судебной ветви власти. Кроме того, прокуратура намерена продолжить сок­ращение своего участия по гражданским делам относительно частных споров, ограничившись участием в делах, где необходимо защищать интересы государства, как это закреплено в Конституции.

Иоган Меркель поддержал предложения сенатора Рашида Тусупбекова о наделении Генерального прокурора правом самостоятельного обращения в Конституционный совет, а также определении статуса и полномочий прокуратуры на уровне Конституционного закона.

Своим видением предполагаемых изменений в Конс­титуцию и другие законодательные акты поделились депутаты Сената Рашид Тусупбеков, Дулат Куставлетов, Дархан Калетаев, Людмила Полторабатько, Манап Кубенов.

Подводя итоги мероприятия, сенатор Серик Акылбай отметил, что прозвучавшие в ходе дискуссии предложения будут рассмотрены в ходе законодательной работы по реа­лизации конституционной реформы. 

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