Суд над полицейскими за пытки в январе: потерпевшие обратились к омбудсмену

Восстановлены права потерпевших при судебном рассмотрении дел о пытках по январским событиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт уполномоченного по правам человека.

В настоящее время в городском суде Талдыкоргана рассматривается уголовное дело сотрудников полиции по факту пыток 24 человек, признанных потерпевшими.

К уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой обратились представители потерпевших из-за нарушения их прав в части доступа к надлежащему правосудию.

«В частности, они выражались в неприспособленности зала судебного заседания для участия большого количества участников уголовного процесса, в условиях, не позволяющих объективно и качественно представлять интересы потерпевших, абсолютного необеспечения конфиденциальности переговоров потерпевших с их представителями.

Поскольку потерпевших и подсудимых помещают на одной скамье, последние, в свою очередь, оказывают моральное и психологическое давление.

Обоснованные жалобы касались и непрофессиональной работы переводчика. Несмотря на неоднократные просьбы предоставления синхронного перевода на судебном процессе, полный перевод не был обеспечен», – перечислили в аппарате омбудсмена.

Сотрудники Национального центра по правам человека, наблюдающие за ходом судебного разбирательства, отмечают и отсутствие порядка при рассмотрении этого уголовного дела.

Учитывая его исключительный характер, омбудсмен отметила, что ранее данные проблемы также поднимали участники национального превентивного механизма и адвокатское сообщество.

Эльвира Азимова обратилась в Верховный суд с ходатайством о принятии мер по обеспечению качественного правосудия.

«По результатам рассмотрения заявления уполномоченного от председателя Судебной коллегии по уголовным делам поступил ответ о разрешении всех указанных допущенных нарушений.

Так, из ответа судебного органа следует, что судебное разбирательство проходит в зале с вместимостью большого количества участников, устранены проблемы с обеспечением надлежащего переводчика.

Кроме того, частично удовлетворены жалобы адвокатов потерпевшей стороны в части меры пресечения в отношении подсудимых», – резюмировали в аппарате уполномоченного.