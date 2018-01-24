Суд над судьей

Коррупционный скандал, связанный с задержанием, а потом и арестом председателя Туркестанского городского суда, разразился минувшей осенью. Сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЮКО задержали служителя Фемиды по подозрению в получении вознаграждения.

По версии следствия, судья вызвался «помочь» руководителю ветеринарной службы района, обвиняемому в получении взятки в сумме 220 тыс. тенге. Якобы председатель суда хотел снизить сумму штрафа за коррупционное преступление с 60 размеров полученной взятки в несколько раз. Естественно, не за просто так. Свои услуги он оценил в 3 млн тенге. Из обвинительного заключения прокурора, озвученного в ходе судебного заседания, стало ясно, что первый транш – треть от полученной суммы – подсудимый передал через свою дочь, работающую в канцелярии суда. Оставшуюся сумму надо было передать в течение нескольких дней.

У 57-летнего экс-судьи 4 детей. На момент задержания председатель суда занимал эту долж­ность чуть меньше года, до этого несколько лет работал в Южно-Казахстанском областном суде. Общий стаж работы осужденного в судебной системе составляет 27 лет.