Суд над сыном Джеки Чана начнется 9 января

В пятницу, 9 января, начинаются слушания по делу сына Джеки Чана, который подозревается в предоставлении другим лицам помещения для употребления наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Russian.News.Cn.
Народный суд района Дунчэн города Пекин 9 января начнет открытое слушание дела сына известного китайского актера Джеки Чана, который подозревается в предоставлении другим лицам помещения для употребления наркотиков. Об этом стало известно корреспонденту Синьхуа в названном суде.
Напомним, что 22 декабря 2014 года Народная прокуратура района Дунчэн возбудила дело против сына Джеки Чана – 32-летнего Чэнь Цзумина, известного как Джейси Чан. Ранее, 14 августа 2014 года, сотрудники пекинской полиции задержали в районе Дунчэн нескольких человек, подозреваемых в употреблении наркотиков. Двое из них – Джейси Чан и тайваньский актер Кэ Чжэньдун – признались в употреблении марихуаны. После этого сотрудники полиции конфисковали из квартиры Чэнь Цзумина более 100 граммов марихуаны.
"Согласно Уголовному кодексу КНР, лицам, которые предоставили другим лицам помещение для употребления наркотиков, грозит тюремное заключение сроком до трех лет и выплата денежного штрафа", – указывается в информации.
Знаменитый отец задержанного публично рассказал, как ему стыдно за своего отпрыска, и выразил готовность взять ответственность за его дурные привычки на себя.
"Я должен нести ответственность за действия моего сына, ведь это я не смог научить его должному поведению. Я и Джейси искренне извиняемся перед обществом", – эту фразу Джеки Чан выложил в своем аккаунте в китайской соцсети Weibo.