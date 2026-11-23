В Павлодарском районе мужчина, не смирившись с расставанием с бывшей супругой, неоднократно нарушал защитные предписания, звонил и писал ей с разных номеров.

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В итоге его действия квалифицировали как сталкинг, а суд назначил наказание в виде 100 часов общественных работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

После расторжения брака в январе мужчина продолжал попытки восстановить отношения. В апреле он пришел к бывшей супруге на работу и предложил дать ему еще один шанс. Получив отказ, устроил скандал. В отношении него вынесли защитное предписание, однако это его не остановило.

За нарушение предписания мужчину арестовали на 10 суток. Позже ситуация повторилась, и за очередное нарушение ему назначили 20 суток административного ареста. Несмотря на неоднократные предупреждения и защитные предписания, он продолжал искать контакта с бывшей супругой: звонил и отправлял сообщения до 30 раз, используя разные абонентские номера.

Впоследствии действия мужчины были квалифицированы по статье 115-1 Уголовного кодекса "Сталкинг". По решению суда ему назначено наказание в виде 100 часов общественных работ.

Уголовная ответственность за сталкинг введена в Казахстане в 2025 году. Под сталкингом понимается незаконное преследование человека путем установления контакта или выслеживания вопреки его воле. Санкция статьи предусматривает, в том числе, общественные работы сроком до 200 часов либо арест до 50 суток.