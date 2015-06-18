Суд наложил арест на имущество экс-главы "Астана ЭКСПО-2017" Ермегияева
Меруерт Нургазинова
Районный суд Астаны арестовал доли уволенного с поста председателя правления Национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Талгата Ермегияева в шести компаниях, передает Kazpravda.kz.
"18 июня 2015 года в районный суд №2 Алматинского района Астаны поступило ходатайство о санкционировании наложения ареста на имущество Талгата Ермегияева, а именно – на доли в уставных капиталах ТОО "Са-Бек" (степень долевого участия – 30%), ТОО "ТКМ" (степень долевого участия – 30%), ТОО "Глобус Алматы" (степень долевого участия – 50%), ТОО "ХОЗУ-Транс" (степень долевого участия – 100%), ТОО "Рахат-АВТО" (степень долевого участия – 18%), ТОО "Глобус Астана" (степень долевого участия – 50%)", – говорится в официальном сообщении пресс-службы суда.
Ходатайство судом было удовлетворено в целях возможной конфискации имущества в случае осуждения Ермегияева.
Напомним, Талгат Ермегияев подозревается в неоднократном совершении умышленных тяжких преступлений, предусмотренных в том числе хищении бюджетных средств.
12 июня 2015 года постановлением районного суда № 2 Алматинского района он взят под домашний арест.