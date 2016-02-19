Общество
Суд обязал "скорую помощь" Астаны принять не соответствующие техспецификации машины
Специализированный межрайонный экономический суд Астаны удовлетворил исковые требования ТОО "К", которое требовало от городской станции скорой медицинской помощи принять 21 реанимобиль для линейных бригад. В прокуратуре посчитали данное решение неправильным, и в результате была подана апелляция, передает Kazpravda.kz.

"Суд обязал "скорую помощь" в рамках договора о государственных закупках принять транспортные средства в количестве 21 единицы, на общую сумму 482 865 000 тенге, которые фактически не соответствуют технической спецификации и условиям договора о государственных закупках. В этой связи прокуратурой города внесены протесты в апелляционную инстанцию суда Астаны, по результатам которых в иске ТОО "К" – о принуждении принять товар – отказано", – сообщили в пресс-службе надзорного органа столицы.
 
По результатам внесенных апелляционных протестов предотвращены потери бюджета государства на указанную сумму.

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