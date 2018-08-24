Суд обязал взыскать $500 млн с сына Храпунова в пользу БТА Банка
Британский суд вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова, сына бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, выплатить 500 млн долларов в пользу БТА банка, сообщает inform.kz.
"БТА банк сообщает, что в результате проводимой работы, в рамках процесса возврата активов, британским судом вынесено решение, обязывающее Ильяса Храпунова выплатить порядка 500 млн долларов в пользу БТА Банка", – говорится в сообщении финансового института.
Как отметили в банке, следующим шагом является признание полученных решений в Швейцарии, так как ответчик – Ильяс Храпунов – является резидентом этой страны.
"В целом, сегодня все усилия БТА Банка сконцентрированы на координации работы юридических консультантов в Лондоне и в других юрисдикциях в целях выявления и наложения судебных ограничений и возврата похищенных активов. Банк с оптимизмом настроен на положительный исход во всех судебных разбирательствах", – добавили в банке.
Семью Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Ущерб государству превышает 250 млн долларов. Также по уголовному делу, разбирательство которого идет в Алматы, проходят экс-чиновники, работавшие с супругами в начале 2000-х годов: Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов.