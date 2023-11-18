Суд ООН обязал Баку позволить беженцам из Карабаха вернуться

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Вахитов Елдос
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Азербайджан должен обеспечить возвращение желающим вернуться в Нагорный Карабах и выезд тем, кто хочет покинуть регион, передает Kazpravda.kz

Фото: ИноСМИ

Баку обязан представить отчет о мероприятиях, принятых для защиты населения, соощает Deutsche Welle.

Азербайджан должен предоставить возможность вернуться в свои дома жителям Нагорного Карабаха, бежавшим из региона в ходе сентябрьского обострения конфликта. С таким решением Международный суд ООН выступил в пятницу, 17 ноября. Баку следует обеспечить "безопасное, беспрепятственное и быстрое" возвращение лиц, покинувших Нагорный Карабах и желающих вернуться, а также выезд тех, кто остался в регионе и желает покинуть его, указали в суде.

Кроме того, Азербайджан должен гарантировать, что остающиеся в регионе люди не подвергаются насилию или запугиванию, подчеркнули в суде всемирной организации. Баку обязан в течение восьми недель представить отчет о мероприятиях, принятых для защиты населения.

Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, 19 сентября начал военную операцию в регионе. Спустя сутки власти самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" объявили, что прекращают сопротивление.

На этом фоне началось массовое бегство из Нагорного Карабаха армян, опасающихся репрессий азербайджанских властей, в сторону Армении. За две недели из региона уехало практически все армянское население - более 100 тысяч человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 октября подписал декларацию о признании территории Азербайджана, в которую входит Нагорный Карабах.

#Азербайджан #Армения #Карабах

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