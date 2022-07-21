Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте

В Шымкенте оштрафовали женщину, представившуюся женой прокурора и оскорбившую охранников одного из товариществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, где якобы «жена прокурора Кызылординской области наехала на охранника».

«По данному факту 19 июля 2022 года в управление полиции Аль-Фарабийского района ДП Шымкента поступило заявление от сотрудника «Кузета» о привлечении к ответственности неизвестной девушки, которая 15 июля около 14:00 часов, находясь в здании ТОО, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников охраны, чем оскорбила последних», – сообщали в ДП города.

Полицейские оперативно установили личность женщины. Героиней ролика оказалась жительница Шымкента 1984 года рождения, которая ранее была замужем за гражданином Д. Последний, к слову, не является сотрудником прокуратуры. Сейчас же женщина официально ни с кем в браке не состоит.

В отношении несдержанной горожанки стражи порядка составили административный протокол по статье 434 КоАП РК и направили материалы в суд.

20 июля суд вынес свое решение: принимая во внимание, что правонарушительница сознала свою вину и принесла извинения, а также пояснила, что у нее на иждивении находятся трое малолетних детей, её привлекли к адмответственности в виде штрафа в 5 МРП.