Фото с Facebook-страницы К. Кудайбергена
Общество
Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом

Срок ареста депутату маслихата города Алматы Кайрату Кудайбергену оставили без изменений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского городского суда санкционирование ареста оставлено без изменений, частные жалобы адвокатов – без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Ранее в отношении Кайрата Кудайбергена судом было санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток до вынесения постановления о квалификации деяния.

Ранее сообщалось, что депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген задержан.

По информации прокуратуры Алматы, Кайрат Кудайберген подозревается по частям 1, 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК (организация и участие в массовых беспорядках).

Кудайберген является депутатом маслихата Алматы с марта 2018 года, известный бизнесмен, учредитель холдинга Q3.

 

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