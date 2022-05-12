Суд отказал в просьбе Биртанова прекратить уголовное дело

Судья районного суда №2 Сарыаркинского района Ибрагим Алькенов назначил дату главного судебного разбирательства по уголовному делу экс-министра и вице-министра здравоохранения Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Вчера в ходе предварительных слушаний экс-министр и вице-министр здравоохранения Елжан Биртанов и Олжас Абишев, а также их защитники просили повторно вернуть уголовное дело прокурору для устранения существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса РК либо вовсе прекратить производство по уголовному делу и изменить меру пресечения в отношении Елжана Биртанова.

«Я не хочу сейчас перечислять те многочисленные нарушения, которые были допущены следствием и надзорным органом. По сути, их можно очень коротко отразить в одном факте – мной и моими защитниками в соответствии с законом были получены документы путем запросов в различные госорганы, о том, что компания Ericsson Nicola Tesla не считает, что она не выполнила свои обязательства и имеет доказательства, в том числе технические документы. Я и мои защитники просили следствие неоднократно приобщить эти документы, поскольку они говорят о правде, демонстрируют мою невиновность… Проходит месяц и дело возвращается, и опять попытка начать главное судебное разбирательство - как можно проводить главное судебное разбирательство, если в материалах дела отсутствуют важнейшие для доказательства истины, для выявления истины документы?» - задался вчера вопросом Елжан Биртанов.

В завершение своей речи он попросил суд «немедленно прекратить данное уголовное дело в этом предварительном судебном заседании».

Однако суд не удовлетворил его ходатайство.

«Районный суд №2 Сарыаркинского района, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева, постановил: в удовлетворении ходатайств подсудимых и их защитников о возврате уголовного дела прокурору для устранения существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса РК, прекращении производства по уголовному делу и об изменении меры пресечения в отношении Елжана Биртанова отказать. Суд принял решение принять в производство уголовное дело по обвинению Елжана Биртанова и Олжаса Абишева и назначить главное судебное разбирательство на 26 мая 10:00 часов в открытом судебном заседании в общем порядке», - озвучил решение судья районного суда №2 Сарыаркинского района Ибрагим Алькенов.