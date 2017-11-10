Общество
Суд по делу Бишимбаева могут отложить на неопределенный срок
Жания Уранкаева
Суд по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева могут отложить на неопределенный срок. Об этом по итогам очередного судебного заседания заявил его адвокат Салимжан Мусин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам защитника, судебное разбирательство было отложено по причине получения травмы одним из подсудимых – Азизом Акрамовым.

"Адвокат Акрамова заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства, поскольку его подсудимый получил травму и находится на лечении. Уголовный процесс построен таким образом, что участие этого подсудимого обязательно в ходе судебного разбирательства. Судья отложил разбирательство до понедельника", – сказал Мусин. 

Теперь адвокат Азиза Акрамова должен принести документ, подтверждающий диагноз его подзащитного. 

"Все зависит от тяжести травмы, так как если травма настолько тяжела, что человек физически не сможет участвовать, очевидно, что суд отложит разбирательство до его выздоровления", – добавил он. 

Отметим, что прошлое судебное заседание также было отложено, так как один из подсудимых ходатайствовал о заключении процессуального соглашения в виде признания вины.

Отвечая на вопрос журналистов, Салимжан Мусин решительно отверг версию о возможном искусственном затягивании судебного процесса.

"Я не думаю, что это искусственное затягивание. Сейчас гололед, вы сами понимаете, любой может попасть в такую ситуацию, поэтому пожелаем ему скорейшего выздоровления", – заключил адвокат Бишимбаева. 

Напомним, Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января текущего года по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении 1,2 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде. По версии следствия, он организовал преступную схему по хищению денег, выделенных на строительство завода, через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж". 

Кроме бывшего министра национальной экономики, перед судом предстали еще 22 человека: Султан Нурлыбек, Даурен Ибрашев – бывший председатель правления ТОО "Orda Glass", Жаксылык Исабек – бывший генеральный директор ТОО "Завод строительных металлоконструкций", Марат Кожабаев – работал генеральным директором "Шымкентхиммонтаж", Ерлан Айталиев – последняя должность – первый заместитель генерального директора одного из подразделений "КазМунайГаз", Бахыт Жаксыбаев – бывший председатель правления АО "Байтерек DEVELOPMENT", Аслан Джакупов – ранее работал заместителем председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT", Бауржан Айтимбетов – бывший директор департамента АО "Байтерек DEVELOPMENT", Дельрух Анарбай – работал управляющим директором АО "Байтерек DEVELOPMENT", Газиз Сариев – бывший управляющий директор АО "Байтерек DEVELOPMENT", Садуахас Сапарымбетов – экс-директор дирекции АО "Байтерек DEVELOPMENT" и Азиз Акрамов. 

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