Суд по факту гибели четверых военнослужащих начался в Актау

Общество
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Фото с сайта lada.kz
В военном суде актауского гарнизона начался судебный процесс по факту гибели четверых военнослужащих во время учений "Центр-2015", передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лада".

Обвинение предъявлено пятерым подсудимым, в числе которых должностные лица, допустившие трагедию. 

Подсудимым предъявлены обвинения по части 2 статьи 453 Уголовного Кодекса Республики Казахстан ("Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия").

Напомним, 18 сентября прошлого года в Актау при выполнении эпизода "высадка морского десанта и блокировка плацдарма" в море вышли шесть единиц БТР-80 и 52 военнослужащих. Из-за сильного порыва ветра и поднявшейся высокой волны утонули четыре единицы БТР-80, две единицы техники вышли своим ходом на берег. В результате утонули четверо военнослужащих срочной службы.

В Министерстве обороны сообщили, что, согласно первичным выводам расследования, инцидент произошел из-за принятия неверного решения при отработке практического эпизода высадки морского десанта при отсутствии десантно-высадочных средств.

По результатам работы и итогам предварительного расследования министр обороны Имангали Тасмагамбетов принял решение отстранить от должности: командующего войсками регионального командования "Запад" полковника Мурата Нугманова, первого заместителя командующего РгК "Запад" – начальника штаба полковника Ризата Колпашева, заместителя командующего РгК "Запад" по боевой подготовке полковника Мергена Капашева, командира бригады морской пехоты подполковника Ербулата Толыкбаева.

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