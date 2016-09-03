Суд по факту гибели четверых военнослужащих начался в Актау

Фото с сайта lada.kz
В военном суде актауского гарнизона начался судебный процесс по факту гибели четверых военнослужащих во время учений "Центр-2015", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Лада"
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Обвинение предъявлено пятерым подсудимым, в числе которых должностные лица, допустившие трагедию.
Подсудимым предъявлены обвинения по части 2 статьи 453 Уголовного Кодекса Республики Казахстан ("Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия").
Напомним, 18 сентября прошлого года в Актау при выполнении эпизода "высадка морского десанта и блокировка плацдарма" в море вышли шесть единиц БТР-80 и 52 военнослужащих. Из-за сильного порыва ветра и поднявшейся высокой волны утонули четыре единицы БТР-80, две единицы техники вышли своим ходом на берег. В результате утонули четверо
военнослужащих срочной службы.
В Министерстве обороны сообщили, что, согласно первичным выводам расследования, инцидент произошел из-за принятия неверного решения при отработке практического эпизода высадки морского десанта при отсутствии десантно-высадочных средств.
По результатам работы и итогам предварительного расследования министр обороны Имангали Тасмагамбетов принял решение отстранить
от должности: командующего войсками регионального командования "Запад" полковника Мурата Нугманова, первого заместителя командующего РгК "Запад" – начальника штаба полковника Ризата Колпашева, заместителя командующего РгК "Запад" по боевой подготовке полковника Мергена Капашева, командира бригады морской пехоты подполковника Ербулата Толыкбаева.