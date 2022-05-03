Общество Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска 3 мая 2022 г. 0:00 Аскер Шыгысов, Северо-Казахстанская область Минувшей осенью жители Петропавловска стали получать от поставщика тепла и горячей воды какие-то запредельные счета, в которых сумма иногда значительно превышала плату за потребленные тепловые ресурсы. В ситуацию вмешался областной департамент по регулированию естественных монополий. И вот наконец в специализированном межрайонном экономическом суде было оглашено решение о признании недействительным условия договора на снабжение теплом, которым предусмотрена обязанность потребителей платить за тепловые потери. Суд частично удовлетворил иск РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Северо-Казахстанской области» к ТОО «Севказэнергосбыт». Согласно судебному решению, монополист обязан «прекратить произведение начислений» и «произвести перерасчет в случае оплаты начисленной суммы за период 2020–2021 годов». По запросам общественников, говорит активист Александр Казанцев, прокуратура обратилась в Минэнерго. Оттуда поступил ответ: сверхнормативные потери предъявлять к оплате потребителям незаконно.