Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска

Минувшей осенью жители Петропавловска стали получать от поставщика тепла и горячей воды какие-то запредельные счета, в которых сумма иногда значительно превышала плату за потребленные тепловые ресурсы. В ситуацию вмешался областной департамент по регулированию естественных монополий.

И вот наконец в специализированном межрайонном экономи­ческом суде было оглашено решение о признании недействитель­ным условия договора на снабжение теплом, которым предусмотрена обязанность потребителей платить за тепловые потери.

Суд частично удовлетворил иск РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Северо-Казахстанской области» к ТОО «Севказэнергосбыт». Согласно судебному решению, монополист обязан «прекратить произведение начис­лений» и «произвести перерасчет в случае оплаты начисленной суммы за период 2020–2021 годов».

По запросам общественников, говорит активист Александр Казанцев, прокуратура обратилась в Минэнерго. Оттуда поступил ответ: сверхнормативные потери предъявлять к оплате потребителям незаконно.