Суд приостановил деятельность свинокомплекса в пригороде Усть-Каменогорска

После жалоб жителей в мае 2022 года экологи провели проверку и выявили вопиющие нарушения. Крестьянское хозяйство «Родничок» размещало свиной навоз и жижу на открытой площадке. Стоки без всякой очистки отводились за пределы фермы...

Инспекторы наложили штраф 1 млн тенге, выдали предписание устранить нарушения. Спустя три месяца, убедившись, что предприниматель и ухом не ведет, подали судебный иск. В ноябре 2022-го специализированный межрайон­ный экономический суд ВКО вынес постановление, удовлетворившее все требования экологов. Работа свинокомплекса была приостановлена.

Владелец фермы попытался оспорить иск. На днях коллегия по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда оставила вердикт первой инстанции в силе. Судебное постановление вступило в законную силу. Хозяйство сможет вернуться к деятельности только после того, как полностью оплатит штраф, а главное – получит в соответствии с законом оценку воздействия на окружающую среду, построит очистные сооружения.