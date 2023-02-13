Суд приостановил деятельность свинокомплекса в пригороде Усть-Каменогорска
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Галина Вологодская
«Казахстанская правда» не раз рассказывала о возмущении жителей устькаменогорской окраины деятельностью свиноводческого хозяйства («Подложил свинью», 19 июня 2018 года, «Свинское отношение», 16 июня 2022 года). Напомним: с 2002- го в пригородных поселках Лесхоз и Степное начал действовать свинокомплекс на 20 га – без разрешительных экологических документов, без очистных сооружений, загрязняющий окружающую среду отходами фермы.