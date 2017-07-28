​Суд рассудил

Суд признал ее виновной в злоупотреблении полномочия­ми. В начале следствия бывшего профсоюзного лидера обвиняли по двум статьям УК РК, предполагающим уголовную ответственность за хищение и мошенничество. В ходе судебного разбирательства деяния подсудимой были переквалифицированы на статью 250, часть 1 УК РК: «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации».

Приговором суда женщина лишена права занимать руководящие должности в общественных организациях на предстоящие 5 лет. Кроме того, суд постановил установить за осужденной пробационный контроль на весь период наказания. Впрочем, осужденная считает себя невиновной и после оглашения приговора заявила о несогласии с вынесенным наказанием.

А между тем еще в январе нынешнего года председатель Конфедерации независимых профсоюзов провела в Шымкенте пресс-конференцию, на которой объявила о закрытии организации. Причиной была названа невозможность выполнения требований законодательных актов о профессиональных союзах. КНПК, в частности, не смогла в отведенное время набрать необходимое количество сторонников, не открыла в 9 регионах Казахстана свои филиа­лы, не прошла регистрацию и другое. В итоге Минюст подал иск в суд о ликвидации организации. А вскоре стало известно, что в отношении отставного профсоюзного лидера поступило несколько заявлений от ее бывших коллег по объединению в присвоении профсоюзных денег. Последовали проверки, а затем и возбуждение уголовного дела.