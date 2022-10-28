Суд разъяснил решение взыскать 1,3 млрд тенге с Биртанова и Абишева

Судья Ибрагим Алькенов пояснил приговор экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ибрагим Алькенов сообщил, что Елжану Биртанову было предъявлено обвинение по двум эпизодам.

«Первое – это злоупотребление должностными полномочиями, использование воздушного судна санитарной авиации. По данному эпизоду он оправдан, так как суд не усмотрел в его действиях состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч.3 УК РК. По второму эпизоду – Елжан Биртанов вместе с Олжасом Абишевым приняли нерабочую платформу по цифровизации Министерства здравоохранения, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена. В результате их незаконных действий 1,3 млрд тенге бюджетных средств перечислено в пользу хорватской компании, тем самым факт злоупотребления должными полномочиями в пользу третьих лиц доказана», - сказал он.

Судья добавил, что эта сумма повлекла тяжкие последствия для государства.

«Их вина доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей. В настоящее время платформа не функционирует. Суд считает достаточным совокупность исследованных доказательств для признания подсудимых виновными по данному эпизоду уголовного дела», - пояснил Алькенов.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск Министерства здравоохранения.

«Взыскать с Биртанова и Абишева солидарно в пользу Минздрава материальный ущерб в размере 1 миллиард 350 миллионов 123 тысячи 129 тенге. Взыскать с Биртанова и Абишева госпошлину за удовлетворение гражданского иска с каждого по 20 миллионов 251 тысяча 846 тенге в доход государства. Установить Биртанову и Абишеву 3-месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска, по истечении которого иск подлежит принудительному исполнению», - подчеркнул судья.

Между тем гражданский иск Минздрава в части взыскания с Биртанова материального ущерба в размере 5 миллионов 503 тысяч 721 тенге по эпизоду использования воздушного судна Санавиации суд оставил без рассмотрения.