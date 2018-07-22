Суд вынес приговор основательнице финансовой пирамиды в Семее
В суде № 2 Семея был оглашен приговор в отношении 36-летней основательницы финансовой пирамиды ТОО "Каржы –Инвест ЛТД", которая своими мошенническими действиями нанесла ущерб горожанам на общую сумму 23 млн тенге, сообщает 24.kz.
"По этому делу поступило 114 исков, 54 потерпевшим она возместила ущерб. Вину полностью признала и раскаялась", - рассказали в суде.
Руководитель финансовой пирамиды была осуждена на 7 лет с лишением права на этот же срок занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях. Учитывая, что у осужденной имеются четверо несовершеннолетних детей, суд отсрочил наказание сроком на 5 лет.