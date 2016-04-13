Суд вынес приговор ударившему врача "скорой" мужчине

Закон и Порядок
Талгат Исенов
Фото с сайта med-heal.ru
Районный суд в Алматы приговорил Рифата Базикенова, напавшего на врача скорой медицинской помощи Наркескена Сейсембаева, к пяти годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан". 

Кроме того, в доход государства с осужденного взыскано 574,4 тыс. тенге, затраченные на стационарное лечение потерпевшего.

"При назначении наказания учитывалось, что Базикенов частично возместил Сейсембаеву причиненный материальный ущерб и принял на себя обязательство по дальнейшему оказанию материальной помощи во время дальнейшего лечения", – говорится в сообщении.

Кроме того, потерпевший и осужденный помирились, и Сейсембаев просил суд не лишать Базикенова свободы.

Напомним, в ночь на 26 ноября 2015 года бригада "скорой помощи" прибыла по вызову в микрорайон "Таугуль" в Алматы к 29-летней женщине. Когда 25-летний доктор Сейсембаев осматривал больную, в комнату ворвался ее сожитель и ударил врача камнем по голове.

Пострадавший врач в состоянии комы был доставлен в отделение реанимации, а 38-летний подозреваемый был задержан в тот же день и водворен в изолятор временного содержания.

Первоначально досудебное расследование велось по статье "хулиганство". Но затем, после проведения первичных процессуальных действий, было переквалифицировано по признакам более тяжкого преступления – "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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