Происшествия
Суд взыскал с СПК "Тобол" 36 млн тенге в пользу Продкорпорации
Эльмира Киргеева

С социально-предпринимательской корпорации "Тобол" взыскали 36 млн тенге за неисполнение условий договора по поставке пшеницы, сообщила пресс-служба департамента по исполнению судебных актов Костанайской области.

Судебные исполнители взыскали такую сумму в пользу АО НК "Продкорпорация". Помимо этого, СПК "Тобол" выплатила исполнительскую санкцию в размере 10%, это 3,6 млн тенге.

"Судебные исполнители Костанайской области исполнили решения по 15 искам Продовольственной контрактной корпорации "АО "Продкорпорация", которые рассматривались с начала 2014 года. По всем искам ответчиками выступали крестьянские хозяйства, а третьим лицом - СПК "Тобол", - указывается в распространенном пресс-релизе.

Согласно этим решениям СПК "Тобол" и крестьянские хозяйства должны были возместить деньги костанайскому филиалу "Продкорпорации", выданные в 2012 году на проведение весенне-полевых и уборочных работ. По условиям договоров, хозяйства обязались поставить филиалу пшеницу 3-го класса урожая 2012 года или вернуть сумму финансирования с уплатой вознаграждения в размере 3% от общей суммы до 20 ноября 2012 года.

Однако 15 крестьянских хозяйств не исполнили условий договора. Гарантом по договорам выступала СПК "Тобол", с которой в итоге суд и взыскал деньги.

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