Суд запретил американцу курить в собственном доме

Жителю Вашингтона Эдвину Грею (Edwin Gray) суд временно запретил курить сигареты, сигары и марихуану в собственном доме. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Соседи Грея пожаловались на запах дыма, который попадает к ним в дом через отверстие в подвале.
Отмечается, что живущие рядом с курильщиком переехали в новый дом около года назад. Сначала они пытались договориться с мужчиной, чтобы тот не курил дома, а когда он отказался, подали гражданский иск. Кроме запрета на курение, семья потребовала выплатить им $500 тыс. в качестве возмещения ущерба.
На время судебных разбирательств Грею, членам его семьи и их гостям запретили курить внутри помещений. Сестра Грея Мозелла Джонсон (Mozella Johnson) заявила, что в шоке от произошедшего и не понимает, почему ее семье запрещают дымить в собственном доме, которым она владеет более полувека. Джонсон уточнила, что вместе с братом намерена продолжить борьбу с соседями.
Ссоры между соседями нередко заканчиваются судебными разбирательствами. В апреле 2014 года жительница казахского Актобе взыскала через суд с соседей компенсацию за скрип дивана, доносившийся из их квартиры по ночам. Женщина получила компенсацию в размере 50 тыс. тенге (около $275).
Отмечается, что живущие рядом с курильщиком переехали в новый дом около года назад. Сначала они пытались договориться с мужчиной, чтобы тот не курил дома, а когда он отказался, подали гражданский иск. Кроме запрета на курение, семья потребовала выплатить им $500 тыс. в качестве возмещения ущерба.
На время судебных разбирательств Грею, членам его семьи и их гостям запретили курить внутри помещений. Сестра Грея Мозелла Джонсон (Mozella Johnson) заявила, что в шоке от произошедшего и не понимает, почему ее семье запрещают дымить в собственном доме, которым она владеет более полувека. Джонсон уточнила, что вместе с братом намерена продолжить борьбу с соседями.
Ссоры между соседями нередко заканчиваются судебными разбирательствами. В апреле 2014 года жительница казахского Актобе взыскала через суд с соседей компенсацию за скрип дивана, доносившийся из их квартиры по ночам. Женщина получила компенсацию в размере 50 тыс. тенге (около $275).