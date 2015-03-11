Суд запретил американцу курить в собственном доме

В мире
Жителю Вашингтона Эдвину Грею (Edwin Gray) суд временно запретил курить сигареты, сигары и марихуану в собственном доме. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Соседи Грея пожаловались на запах дыма, который попадает к ним в дом через отверстие в подвале.

Отмечается, что живущие рядом с курильщиком переехали в новый дом около года назад. Сначала они пытались договориться с мужчиной, чтобы тот не курил дома, а когда он отказался, подали гражданский иск. Кроме запрета на курение, семья потребовала выплатить им $500 тыс. в качестве возмещения ущерба.

На время судебных разбирательств Грею, членам его семьи и их гостям запретили курить внутри помещений. Сестра Грея Мозелла Джонсон (Mozella Johnson) заявила, что в шоке от произошедшего и не понимает, почему ее семье запрещают дымить в собственном доме, которым она владеет более полувека. Джонсон уточнила, что вместе с братом намерена продолжить борьбу с соседями.

Ссоры между соседями нередко заканчиваются судебными разбирательствами. В апреле 2014 года жительница казахского Актобе взыскала через суд с соседей компенсацию за скрип дивана, доносившийся из их квартиры по ночам. Женщина получила компенсацию в размере 50 тыс. тенге (около $275).

Популярное

Все
На перекрестке глобальных маршрутов
Стартовала акция «Дорога в школу»
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Возродить сквозное судоходство
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
«Затонувший лес» станет ближе
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Сакральные места Мангистау получили статус объекта Всемирного наследия
Представлен комплекс мер по охране здоровья населения
Там, где выплавляют медь
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
В Казахстане стартует республиканский фестиваль «Бірлікке үн қосқан»
На кортах планеты
Семь медалей из Ташкента
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?

Читайте также

Угольная шахта обрушилась в Пакистане
Масштабные лесные пожары бушуют в Турции
BTS отказались от участия в Grammy
Мощные наводнения обрушились на Индию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]