Судьба Арала

Очередной экологический форум, главной идеей которого стала защита Малого Арала, состоялся непосредственно на его берегах.

В первый день форума его участники смогли увидеть систему шлюзов, перемычку, со­единяющую этот водоем с Большим Аралом.

Продолжением мероприятия стала конференция, на которой выступили ученые из Нур-Султана, Алматы, Кызылорды, российского Санкт-Петербурга, а также Туркменистана и Ирана. В рамках научной конференции были презентованы результаты состоявшегося экологического проекта «Көк Арал тағдыры – адам тағдыры».

Примечательным пунктом программы двухдневного форума стал показ документального фильма Виктора Вильковского о судьбе Арала. Лента была снята на киностудии «Казахфильм» при содействии Государственного центра поддержки национального кино и тепло встречена местными жителями и учеными.

Участники форума предложили ряд мер, направленных на спасение Малого Арала.