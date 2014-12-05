Судьба Президента – судьба народа Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В этот день сюда пришли ветераны войны и труда, пенсионеры, молодежь и общественные деятели, представители предприятий и организаций – более 300 человек. В просмотре принял участие аким Акмолинской области Сергей Кулагин.

Новая кинокартина охватывает период с 1971 по 1977 год. «Разрывая замкнутый круг» снят по мотивам произведений Первого Президента Казахстана – Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Фильм повествует о жизни Елбасы, рассказывает о первых шагах в большую политику.

В числе зрителей были и сотрудники департамента государственных доходов по Акмолинской области.

– В новой картине рассказывается о том, под каким влиянием происходило дальнейшее становление личности Президента нашей страны в период развитого социалистического общества, – говорит от лица своих коллег руководитель департамента Ерлан Хасенов. – С целью подъема Казахстанской Магнитки на новый уровень производительности ему приходится усердно трудиться, отстаивать и внедрять инновационные методы работы. Опыт наставников, а также целеустремленность, аналитический взгляд и стойкость помогают ему преодолевать преграды, обретая известность и уважение коллег-металлургов.

В фильме убедительно показано, что путь, который выбрал наш Президент и по которому он идет, – это пример для подражания молодым. Жизнь не может быть легкой, особенно если ты хочешь многого добиться. Это борьба, преодоление самого себя, борьба с несправедливостью, и если ты веришь в себя, в свои силы, то выйдешь из нее победителем. И мы убеждаемся, что судьба Президента – это судьба нашего народа. В фильме «Разрывая замкнутый круг» все мы увидели реальную жизнь и реальную судьбу человека, ставшего Лидером нации.

Демонстрация картины в Кокшетау планируется в течение последующих трех недель.



